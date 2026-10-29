Сбер увеличит расходы на защиту центров обработки данных в 2027 году

Сбербанк продолжит наращивать расходы на защиту своих центров обработки данных (ЦОД). Дополнительные затраты отразятся преимущественно на финансовых показателях 2027 года.

Сбербанк увеличивал расходы на защиту центров обработки данных в течение 2026 года и намерен продолжить финансирование дополнительных мер безопасности. Об этом сообщил финансовый директор банка Тарас Скворцов во время телефонной конференции.

По его словам, усиление защиты ЦОД необходимо, чтобы избежать перебоев в работе инфраструктуры и сохранить доступность банковских сервисов для клиентов.

«В текущей ситуации это неизбежно, потому что лучше точно принять еще какие-то дополнительные меры по защите, чем потом иметь проблемы, связанные с отсутствием мощностей и их недоступностью для наших клиентов», — пояснил Скворцов.

Финдиректор уточнил, что дополнительные расходы в большей степени повлияют на финансовые результаты банка в 2027 году. Конкретный объем затрат на защиту ЦОД он не назвал.