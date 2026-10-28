Цифровые рубли можно будет автоматически переводить за аренду жилья и подписки

Смарт-контракты на платформе цифрового рубля позволят автоматизировать регулярные платежи, в том числе за аренду жилья и подписки. Также технология упростит расчеты при покупке недвижимости и исполнении госконтрактов.

На платформе цифрового рубля уже можно настраивать автоматические платежи с помощью смарт-контрактов. Например, пользователи могут установить перевод определенной суммы за аренду квартиры, подписку или близкому человеку в конкретную дату. Об этом директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала в подкасте «Финтрек».

«Можно настроить, чтобы, условно, каждого пятого числа определенная сумма перечислялась по назначению», — пояснила она.

В дальнейшем смарт-контракты смогут использовать и для более сложных операций. Например, при покупке недвижимости после интеграции платформы цифрового рубля с Росреестром деньги будут автоматически перечисляться при регистрации перехода права собственности. Покупателям и продавцам не придется предоставлять бумажные выписки для подтверждения сделки.

Аналогичный механизм можно применять при исполнении государственных контрактов. В частности, подрядчики смогут получать оплату за строительство дороги только после поступления актов выполненных работ.

По словам Бакиной, доступ к операциям с цифровым рублем клиентам уже предоставляют 36 банков. Представитель ЦБ также подчеркнула, что операции с цифровыми рублями защищены банковской тайной, как и обычные банковские переводы.

Массовое внедрение цифрового рубля в России началось 1 сентября 2026 года. Его использование для граждан остается добровольным.