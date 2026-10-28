Выручка VK выросла на 21% и достигла 47 млрд рублей

В третьем квартале 2026 года выручка VK по МСФО увеличилась на 21% год к году, до 47 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 22%, до 6,2 млрд рублей.

Выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в третьем квартале 2026 года составила 47 млрд рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в компании.

Показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 22%, до 6,2 млрд рублей.

Выручка от онлайн-рекламы выросла на 18%, до 28,2 млрд рублей. При этом доходы от рекламы крупного бизнеса увеличились на 29%, до 18 млрд рублей, а от видеорекламы in-stream — на 48%, до 2,7 млрд рублей.

Выручка социальной коммерции в третьем квартале достигла 1,2 млрд рублей, увеличившись на 81% по сравнению со вторым кварталом 2026 года.

По итогам девяти месяцев 2026 года основными направлениями роста стали:

Онлайн-реклама — 76,8 млрд рублей (+11%).

Видеореклама in-stream — 7,6 млрд рублей (+44%).

VK Tech — 14,4 млрд рублей (+35%).

Образовательные сервисы для детей — 6,8 млрд рублей (+26%).

За девять месяцев выручка социальной коммерции составила 2,1 млрд рублей. Это на 65% больше, чем за весь 2025 год.

Совокупная выручка направления с момента запуска достигла 3,4 млрд рублей.