Путин рассказал об эффективности российских цифровых технологий в налоговой сфере

Внедрение российских цифровых технологий в налоговой сфере позволяет странам-партнерам увеличить собираемость налогов на десятки процентов. Россия готова делиться такими разработками с другими государствами, заявил президент Владимир Путин.

Российские цифровые технологии в сфере налогообложения, работы фискальных служб и таможенного регулирования позволяют повысить собираемость налогов на десятки процентов. Об этом президент Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на третьем саммите «Россия — Африка».

По словам главы государства, Россия уже сотрудничает с зарубежными партнерами в этой области и внедряет совместные стандарты.

«Собираемость налогов увеличивается не в 1–2%, а в десятки процентов сразу. Очень эффективные инструменты», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что российские разработки в области налогообложения и таможенного регулирования постоянно совершенствуются. При этом речь идет не о бумажных процедурах, а о современных цифровых инструментах.

Россия готова делиться этими технологиями с другими государствами, в том числе с африканскими партнерами.