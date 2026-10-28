Пользователи «Магнита» пожаловались на сбои при оформлении заказов и списании бонусов

Пользователи сервисов «Магнита» сообщают о проблемах с оформлением заказов и использованием бонусов. Жалобы на неполадки поступают несколько дней подряд.

Покупатели «Магнита» столкнулись с проблемами при оформлении онлайн-заказов и списании бонусных баллов. Об этом свидетельствуют сообщения пользователей на сайте мониторинга сбоев Detector404.

В среду, 28 октября, пользователи пожаловались на невозможность оформить заказ и проблемы с использованием бонусов. Также появилось сообщение о неполадках при загрузке фотоконтроля.

Аналогичные жалобы поступали 27 и 26 октября. Пользователи сообщали, что не могут списать бонусы при оплате покупок, а в отдельных случаях не загружается сайт. 24 октября, покупатели также жаловались на ошибки при оформлении заказов и невозможность использовать накопленные баллы. Причины отдельных неполадок и сроки их устранения неизвестны.