ФНС начала проверять сделки россиян с недвижимостью в Дубае с 2023 года

Российская налоговая служба начала запрашивать у граждан сведения о сделках с недвижимостью в ОАЭ, в том числе в Дубае. Проверки затрагивают операции с 2023 года, сообщили юристы и налоговые консультанты.

ФНС направляет россиянам запросы о сделках с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах, прежде всего в Дубае. Налоговую интересуют операции, совершенные начиная с 2023 года. Об этом РБК рассказали специалисты NSV Consulting и Tranio. Информацию подтвердили другие юристы и налоговые консультанты.

По словам экспертов, речь идет уже о десятках запросов. При этом налоговая располагает подробными сведениями о сделках.

«Запросы не единичны, но и не веерные — пока. Выборка достаточно объемная, но не поголовная, как в случае с классическим автообменом», — рассказал руководитель направления консультирования в ОАЭ Quattor Advisory Артем Мишин.

В ФНС пояснили, что служба контролирует соблюдение налогового законодательства, в том числе при получении доходов из зарубежных источников.

Для этого ведомство использует несколько каналов международного обмена информацией:

Автоматический обмен по международным стандартам, включая CRS.

Обмен по запросу между налоговыми органами.

Спонтанный обмен информацией.

Сведения от правоохранительных органов.

При этом в ФНС уточнили, что автоматический обмен с ОАЭ сведениями о доходах от использования или продажи недвижимости сейчас не предусмотрен.

Каким именно способом налоговая получила данные о конкретных сделках россиян в Эмиратах, ведомство не сообщило.