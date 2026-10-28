ФНС изменила правила заполнения 6-НДФЛ с 2027 года

В отчетности появятся отдельные коды для иноагентов и работников из стран ЕАЭС. Изменения нужно применять начиная с расчета за I квартал 2027 года.

ФНС обновила порядок заполнения и электронный формат 6-НДФЛ приказом от 25.09.2026 № СД-1-11/746@. Сам бланк расчета этот приказ не меняет.

В справке о доходах, которая входит в годовой расчет 6-НДФЛ, добавили два кода статуса налогоплательщика:

«9» — для работника, который является гражданином и налоговым резидентом государства ЕАЭС, получает доходы от работы в России, но не является российским налоговым резидентом;

«0» — для физлица со статусом иностранного агента.

Также уточнили, как указывать электронную доверенность представителя, который подписывает расчет: потребуется только GUID — уникальный идентификатор доверенности.

Для иностранных организаций — налоговых агентов, указанных в пункте 1.1 статьи 226 НК РФ, ввели код места представления расчета «340». А коды отчетных периодов 51, 52, 53 и 90 дополнили случаем снятия иностранной организации с учета в качестве налогового агента.

Электронный формат расчета обновили с версии 5.05 до 5.06. Приказ вступает в силу 1 января 2027 года. Впервые применять изменения нужно при сдаче 6-НДФЛ за I квартал 2027 года — расчет за 2026 год они не затрагивают.