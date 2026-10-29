Свадебные расходы хотят включить в социальный вычет по НДФЛ

Супруги смогут вернуть до 52 000 рублей при ставке НДФЛ 13%. Вычет предложено предоставлять один раз в пределах 400 000 рублей на пару.

Расходы на организацию и проведение свадьбы предлагают включить в социальный налоговый вычет по НДФЛ, такие поправки внесли в Госдуму.

Вычет можно будет получить за товары, работы и услуги, связанные со свадебным мероприятием при государственной регистрации брака налогоплательщика. Размер вычета составит сумму фактических расходов, но не более 400 000 рублей в совокупности на обоих супругов.

Супруги смогут самостоятельно распределить вычет между собой. Для этого им потребуется подать в налоговый орган совместное заявление.

При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата составит 52 000 рублей на пару. По оценке авторов инициативы, средняя стоимость организации свадьбы в России в 2025 году составляла около 1 млн рублей, поэтому возврат покроет примерно 5% такого бюджета.