Проживание детей предложили исключить из расчета туристического налога

Стоимость размещения несовершеннолетних могут не учитывать в налоговой базе. Для льготы потребуется документ, подтверждающий возраст ребенка.

Стоимость временного проживания лиц младше 18 лет предложили исключить из базы по туристическому налогу. Такие поправки в статьи 418.4 и 418.7 НК внесли в Госдуму.

Сейчас федеральный перечень льготных категорий включает детей-инвалидов, но общего освобождения для всех несовершеннолетних нет. Законопроект предлагает распространить льготу на всех лиц, не достигших 18 лет.

При совместном размещении долю стоимости проживания детей будут определять пропорционально количеству суток их проживания в общем количестве суток по бронированию. Например, если двое взрослых и двое детей проживают четыре дня, из налоговой базы исключат половину стоимости услуги.

Минимальный туристический налог при семейном бронировании предлагают рассчитывать пропорционально стоимости, которая останется в налоговой базе после применения освобождения. Подтвердить право на льготу налогоплательщик сможет документом о возрасте ребенка.