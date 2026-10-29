ЦБ установит нулевой лимит на автокредиты сроком от восьми лет с 2027 года

С I квартала 2027 года банки также смогут направлять не более 20% выдач на автокредиты сроком более семи лет. Ограничения затронут и потребительские кредиты под залог автомобилей.

Макропруденциальные лимиты для долгосрочных автокредитов и потребительских займов под залог автомобилей начнут действовать с I квартала 2027 года. Доля автокредитов сроком более семи лет не должна будет превышать 20% от общего объема выдач за отчетный период. Во II квартале текущего года показатель составлял 26%.

«Для ограничения возможности искусственного занижения долговой нагрузки заемщика с I квартала 2027 года устанавливаются МПЛ на выдачу кредитов на длительный срок», — пояснил регулятор.

Для автокредитов сроком от восьми лет лимит составит 0%, тогда как сейчас на них приходится 6% выдач.

По потребительским кредитам под залог автомобиля сроком от пяти лет установят лимит 1%. В III квартале доля таких займов в соответствующем сегменте достигала 47%.

За последние четыре года доля автокредитов сроком от семи лет выросла более чем втрое. В сентябре 2026 года средний срок кредита на новый или подержанный автомобиль достиг 5,96 года — на 11% больше, чем годом ранее.