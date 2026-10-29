Детские доли можно оформить при запрете регистрации квартиры

Для регистрации долей в квартире, купленной с маткапиталом, потребуется согласие суда или пристава, который ввел ограничение. Сам запрет не отменяет обязанность родителей выделить доли детям.

Доли детям можно оформить даже при запрете регистрационных действий с квартирой, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Обязанность зарегистрировать жилье в общей собственности родителей и детей предусмотрена частью 4 статьи 10 закона № 256-ФЗ.

Сначала нужно заказать выписку из ЕГРН и получить акт о запрете, чтобы установить, кем и на каком основании введено ограничение. Если пристав исполняет решение суда, за разрешением следует обращаться в этот суд. Если запрет установил сам пристав, ему подают ходатайство вместе с проектом соглашения, договором покупки, подтверждением использования маткапитала и свидетельствами о рождении детей.

«Если одновременно делится общее имущество супругов, требуется нотариус, при передаче уже существующих долей он также нужен, кроме предусмотренных законом исключений», — пояснил Гаврилов.

В остальных случаях соглашение можно составить в простой письменной форме.

После получения разрешения заявления и соглашение подают на регистрацию через МФЦ. При этом запрет может сохраниться на доле должника. После регистрации необходимо проверить доли детей и оставшиеся ограничения в ЕГРН.