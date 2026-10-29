Каждая третья семья с НСЖ копит на квартиру и образование ребенку

Родители используют накопительное страхование жизни, чтобы сформировать капитал на образование или покупку жилья к совершеннолетию детей. Средний срок накопления составляет восемь-девять лет.

Почти каждый третий договор накопительного страхования жизни россияне оформляют в пользу ребенка. Аналитики изучили 1,2 млн договоров НСЖ в портфелях кредитной организации.

Исследованные договоры составляют почти 37% всех действующих соглашений НСЖ в России по итогам первой половины 2026 года, следует из данных Всероссийского союза страховщиков. Такие программы позволяют родителям накопить деньги к совершеннолетию ребенка, в том числе на образование и жилье. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование страховой группы Совкомбанка.

Средний возраст ребенка при заключении договора составляет восемь лет, а страхователя — 41 год. При этом 37% родителей оформляют полис до поступления ребенка в школу, еще 3% — в течение первого года его жизни.