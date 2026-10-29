Доллар на межбанке рухнул ниже 80 рублей впервые за несколько месяцев

Рубль продемонстрировал уверенный рост и вернулся к показателям почти трехмесячной давности.

29 октября 2026 года курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже отметки в 80 рублей. Такое падение зафиксировано впервые с начала августа этого года.

Стоимость доллара упала на 25 копеек к 9:27 мск, составив 79,92 рубля относительно итогов предыдущих торгов.

График межбанковского курса доллара на 29 октября 2026 года. Источник.

Согласно рыночным данным, котировки USD/RUB на межбанке показали заметное снижение, обновив минимумы последних месяцев.