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Доллар на межбанке рухнул ниже 80 рублей впервые за несколько месяцев

Рубль продемонстрировал уверенный рост и вернулся к показателям почти трехмесячной давности.

2 открытия

29 октября 2026 года курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже отметки в 80 рублей. Такое падение зафиксировано впервые с начала августа этого года.

Стоимость доллара упала на 25 копеек к 9:27 мск, составив 79,92 рубля относительно итогов предыдущих торгов.

График межбанковского курса доллара на 29 октября 2026 года.
График межбанковского курса доллара на 29 октября 2026 года. Источник.

Согласно рыночным данным, котировки USD/RUB на межбанке показали заметное снижение, обновив минимумы последних месяцев.

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