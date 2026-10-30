На продукты первой необходимости и школьные вещи могут ввести честные распродажи

Краткосрочные акции должны быть добровольными для бизнеса, но проходить при поддержке государства. Скидки предлагается распространить на продукты, детские товары и школьные принадлежности.

Механизм временного снижения цен на товары первой необходимости предложил разработать лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов. Инициативу планируется обсудить с Минпромторгом, ФАС и представителями торговых сетей.

Государство сможет поддерживать участников распродаж при условии, что скидки будут прозрачными, а магазины не станут заранее завышать цены. Акции могут дополнить действующие меры поддержки семей с детьми и пенсионеров, но не должны заменять льготы и выплаты.

«Важно, чтобы это была не имитация скидок, а реальное снижение цен на социально значимые товары: хлеб, молоко, крупы, мясо, овощи, а также на товары для детей и школьные принадлежности», — сказал Сергей Миронов.

Проводить такие распродажи предлагается не только в крупных торговых сетях, но и в магазинах шаговой доступности. Особое внимание депутат предложил уделить небольшим городам и сельской местности.