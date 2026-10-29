ЦБ хочет раскрывать больше данных о биржевых и внебиржевых сделках

Банк России рассматривает возможность публикации обезличенных данных о сделках на финансовом рынке. Это позволит участникам рынка получать больше информации для анализа и создания новых аналитических продуктов.

Банк России предложил расширить доступ к обезличенным данным о биржевых и внебиржевых сделках, которые регулятор получает из отчетности поднадзорных организаций.

Сейчас часть биржевой информации доступна только в обобщенном виде или за плату, а сведения о внебиржевых операциях представлены фрагментарно.

В ЦБ считают, что публикация актуальных данных поможет обеспечить равный доступ участников рынка к информации и создаст дополнительные возможности для разработки аналитических продуктов.

При этом регулятор намерен соблюдать требования конфиденциальности. Например, связанные между собой сделки могут получать специальную маркировку.

Сейчас Банк России уже публикует информацию о внебиржевых сделках с рублевыми процентными свопами. После обсуждения с участниками рынка перечень раскрываемых данных может быть расширен.

ЦБ предлагает участникам рынка определить, какая информация им необходима, в каком формате и по каким каналам ее удобнее получать.

Предложения и замечания к концепции принимаются до 1 декабря 2026 года включительно.