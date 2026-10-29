Силуанов обещает не допустить чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес

Налоговые изменения должны сократить серый сектор экономики. При этом власти намерены не допустить чрезмерной нагрузки на компании.

Налоговые изменения направлены на повышение справедливости и обеление экономики, заявил вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Силуанов отметил, что власти учитывают риск ухода бизнеса в тень при росте налоговой нагрузки.

«Эту тему прекрасно чувствуем и очень серьезно к ней относимся», — сказал глава Минфина.

Правительство предметно следит за тем, чтобы налоговые изменения не привели к перегибам и перекосам для бизнеса. Все предложения, которые сейчас рассматривает Госдума, должны способствовать сокращению серого сектора, подчеркнул Силуанов.