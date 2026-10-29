ФНС объяснила порядок перерегистрации типового устава ООО при изменении правил
Чтобы ООО скорректировать типовой устав нужно повторно обратиться в регистрирующий орган. Налоговая служба подтвердила, что переход на новые условия работы возможен только при соблюдении порядка государственной регистрации изменений в учредительных документах.
Если участники ООО хотят изменить условия типового устава, решение должны принять сами учредители. После этого для государственной регистрации необходимо подать документы по правилам закона о регистрации юридических лиц и ИП.
Такое разъяснение дали в чате ФНС в Telegram в ответ на вопрос компании, которая работает по типовому уставу № 23 и планирует изменить положение об обязанности участников вносить вклады в имущество общества.
В налоговой службе пояснили, что вопросы перехода на типовой устав, изменения типового устава, перехода на индивидуализированный устав или внесения изменений в него относятся к компетенции участников общества.
Для регистрации таких изменений необходимо представить документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
При этом ФНС не стала отдельно разъяснять порядок нотариального удостоверения или заполнения конкретного заявления, указав на необходимость руководствоваться требованиями законодательства о госрегистрации.
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