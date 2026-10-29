⚡️ Итоги дня: «Алроса» покажет бриллиант дороже $1 млн, россияне отказываются от Хэллоуина, петербуржцы накопили 6 млрд рублей долгов по капремонту
Подготовили обзор главных событий дня — 29 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
За девять месяцев 2026 года Россия увеличила экспорт свинины и свиных субпродуктов в Китай на 64% в объеме и на 36% в денежном выражении, поставив около 79 тысяч тонн продукции на сумму примерно $176 млн.
Россия установила новый рекорд по экспорту уксуса, нарастив зарубежные поставки с января по август на 24% — до почти трех миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт».
За первые девять месяцев 2026 года Россия поставила в страны Африки 13 миллионов тонн зерна, укрепляя продовольственную безопасность региона в качестве надежного экспортера агропродукции, сообщил президент Владимир Путин.
В Санкт-Петербурге компания «Алроса» покажет крупнейший желтый бриллиант, стоимость которого оценивают более чем в миллион долларов.
По данным Минкультуры, с момента запуска программы граждане оформили свыше 13 миллиона «Пушкинских карт» (включая 1,6 миллиона в 2025 году), выкупив с их помощью более 115 миллионов билетов в 12,6 тысячи учреждений культуры.
По данным сервиса RWB Исследования, подавляющее большинство россиян не намерены праздновать Хэллоуин в этом году, а 75% опрошенных полностью откажутся от любых праздничных мероприятий.
Президент Кении Уильям Руто и гендиректор Wildberries Роберт Мирзоян обсудили на Российско-африканском форуме в Москве возможные инвестиции маркетплейса в электронную торговлю страны.
Задолженность собственников жилой и нежилой недвижимости в Санкт-Петербурге по взносам на капитальный ремонт превысила шесть миллиардов рублей, а в число должников попали свыше 295 тысяч горожан и сотни организаций.
В России открыли горячую линию для женщин, которые столкнулись с выгоранием из-за пассивных и неинициативных партнеров, которые перекладывают на них всю бытовую и семейную ответственность.
Большинство россиян планируют встретить предстоящий Новый год дома в кругу семьи, о чем свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов ЮMoney и Отелло.
В Москве завершили трехлетнюю реставрацию фасадов Храма Христа Спасителя, в ходе которой свыше полутысячи специалистов восстановили мраморную облицовку и стенное покрытие собора, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Власти Филадельфии впервые назначили специального менеджера по борьбе с крысами, который возглавит работу шести городских ведомств по снижению популяции грызунов.
Apple впервые в своей истории представила тонкий MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, мощными процессорами и автономностью до 24 часов, который поступит в продажу 6 ноября.
Выступление депутата от правящей партии с критикой оппозиции переросло в словесную перепалку и спровоцировало массовую драку в зале заседаний армянского парламента.