⚡️ Итоги дня: «Алроса» покажет бриллиант дороже $1 млн, россияне отказываются от Хэллоуина, петербуржцы накопили 6 млрд рублей долгов по капремонту

За девять месяцев 2026 года Россия увеличила экспорт свинины и свиных субпродуктов в Китай на 64% в объеме и на 36% в денежном выражении, поставив около 79 тысяч тонн продукции на сумму примерно $176 млн.

Россия установила новый рекорд по экспорту уксуса, нарастив зарубежные поставки с января по август на 24% — до почти трех миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт».

За первые девять месяцев 2026 года Россия поставила в страны Африки 13 миллионов тонн зерна, укрепляя продовольственную безопасность региона в качестве надежного экспортера агропродукции, сообщил президент Владимир Путин.

В Санкт-Петербурге компания «Алроса» покажет крупнейший желтый бриллиант, стоимость которого оценивают более чем в миллион долларов.

По данным Минкультуры, с момента запуска программы граждане оформили свыше 13 миллиона «Пушкинских карт» (включая 1,6 миллиона в 2025 году), выкупив с их помощью более 115 миллионов билетов в 12,6 тысячи учреждений культуры.

По данным сервиса RWB Исследования, подавляющее большинство россиян не намерены праздновать Хэллоуин в этом году, а 75% опрошенных полностью откажутся от любых праздничных мероприятий.

Президент Кении Уильям Руто и гендиректор Wildberries Роберт Мирзоян обсудили на Российско-африканском форуме в Москве возможные инвестиции маркетплейса в электронную торговлю страны.

Задолженность собственников жилой и нежилой недвижимости в Санкт-Петербурге по взносам на капитальный ремонт превысила шесть миллиардов рублей, а в число должников попали свыше 295 тысяч горожан и сотни организаций.

В России открыли горячую линию для женщин, которые столкнулись с выгоранием из-за пассивных и неинициативных партнеров, которые перекладывают на них всю бытовую и семейную ответственность.

Большинство россиян планируют встретить предстоящий Новый год дома в кругу семьи, о чем свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов ЮMoney и Отелло.

В Москве завершили трехлетнюю реставрацию фасадов Храма Христа Спасителя, в ходе которой свыше полутысячи специалистов восстановили мраморную облицовку и стенное покрытие собора, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Власти Филадельфии впервые назначили специального менеджера по борьбе с крысами, который возглавит работу шести городских ведомств по снижению популяции грызунов.

Apple впервые в своей истории представила тонкий MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, мощными процессорами и автономностью до 24 часов, который поступит в продажу 6 ноября.