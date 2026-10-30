Минфин кардинально обновит правила бухучета и до 2033 года добавит семь новых ФСБУ

Новые стандарты бухгалтерского учета планируют подготовить и начать применять до 2033 года. Также Минфин обновит два ФСБУ и одно ПБУ.

Семь новых федеральных стандартов бухгалтерского учета планирует ввести Минфин, следует из проекта плана разработки ФСБУ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень вошли стандарты «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность», «Некоммерческая деятельность», «Финансовые инструменты» и «Долговые затраты». Также планируется разработать ФСБУ «Биологические активы», «Бухгалтерская отчетность» и «Регулируемые активы и регулируемые обязательства».

До 2032 года Минфин намерен внести изменения в ФСБУ 9/2025 «Доходы», ФСБУ 10/2026 «Расходы» и ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». Для каждого стандарта в проекте плана указаны сроки публикации уведомления о разработке, представления проекта и предполагаемая дата вступления в силу.