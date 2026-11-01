Покупателям разрешили отправлять жалобы на невыданные и ошибочные чеки через смартфон

Сервис проверяет чек по базе налоговой службы. Для доступа ко всем функциям нужна авторизация через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги.

Проверить кассовый чек можно по QR-коду в приложении ФНС. Если код не считывается, реквизиты разрешается ввести вручную. Сервис сверит сведения с базой налоговой службы и покажет, соответствует ли документ требованиям законодательства.

Если чек не найден в системе или в нем указана неверная сумма, пользователь может направить жалобу. Зарегистрированным пользователям также доступны хранение всех проверенных чеков и загрузка сохраненного документа на телефон. Об этом сказано на сайте ФНС.

Войти в приложение можно по номеру телефона. Полный набор функций доступен после авторизации через «Личный кабинет налогоплательщика» или портал Госуслуг.

Приложение можно скачать в App Store, Google Play, Huawei Gallery и RuStore. Сигналы о нарушениях ФНС использует при риск-ориентированном контроле за применением онлайн-касс и выборе предпринимателей для точечных проверок.