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Экономика России
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Российские компании хотят перенести часть производств в Африку из-за санкций

Российский бизнес заинтересован в переносе некоторых производств в африканские страны на фоне санкций. При этом компании рассчитывают на защиту своих инвестиций независимо от внешнеполитической ситуации, заявил президент Владимир Путин.

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Российские компании рассматривают возможность переноса части производств в страны Африки в условиях действующих санкций. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка».

Тему экономического сотрудничества поднял президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе. Он предложил развивать совместные проекты в сфере инвестиций, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и образования.

«Наши компании заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны», — сказал Путин.

По словам президента, интерес к такому сотрудничеству взаимный. Российские предприятия обладают значительным инвестиционным потенциалом и готовы рассматривать новые проекты.

Однако для реализации таких инициатив важно обеспечить надежную защиту вложений и независимость инвестиционных решений от внешнеполитической обстановки.

Путин также подчеркнул, что решения африканских государств о сотрудничестве должны оставаться суверенными.

Конкретные компании, производства и страны, в которые их могут перенести, президент не назвал.

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