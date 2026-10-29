Российский бизнес нарастил закупки иностранных IT-услуг до 75 млрд рублей

Во II квартале 2026 года российский бизнес потратил на иностранные IT-услуги 74,6 млрд рублей. Рост расходов эксперты связывают с дефицитом серверного оборудования, развитием искусственного интеллекта и арендой вычислительных мощностей за рубежом.

Российские компании во II квартале 2026 года закупили зарубежные IT-услуги на $909 млн (74,6 млрд рублей). Это на 30% больше, чем в предыдущем квартале, следует из данных Банка России, которые приводят «Известия».

За три месяца расходы выросли на $210 млн (17,2 млрд рублей). В статистику входят покупка программного обеспечения и лицензий, разработка ПО, хранение и обработка данных, создание сайтов и обслуживание IT-систем.

Одной из причин роста стала нехватка вычислительного оборудования. Директор по стратегическим партнерствам экосистемы ИИ-инструментов Kodik Михаил Хулапов рассказал, что поставки серверов с графическими ускорителями (GPU) через параллельный импорт сократились с тысяч единиц в 2024 году до десятков в 2026-м. При этом сроки доставки увеличились с двух до шести месяцев.

«Когда оборудование ввезти нельзя, его заменой становится аренда вычислительных мощностей за рубежом, и импорт товаров фактически перетекает в импорт услуг», — пояснил Хулапов.

Дополнительный спрос формируют компании, которые разрабатывают и обучают собственные модели искусственного интеллекта. Для таких задач требуются тысячи графических ускорителей, а строительство собственной инфраструктуры становится дороже из-за роста цен на оборудование.

По оценке Хулапова, необходимой инфраструктурой для работы с ИИ обеспечены лишь около 9% российских организаций. Дефицит свободных мощностей у отечественных провайдеров также заставляет бизнес обращаться к зарубежным облачным сервисам.

Еще одним фактором могут быть расходы на иностранные нейросети. Основатель ГК ИНСЕК Алексей Бегаев предположил, что оплата подписок на западные ИИ-модели также учитывается в статистике импорта IT-услуг.

При этом аренда зарубежных серверов позволяет компаниям оплачивать вычислительные ресурсы только на время конкретных проектов, не вкладывая средства в покупку собственного оборудования.