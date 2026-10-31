Бухгалтерам бюджетных учреждений придется сдавать отчетность за 2027 год по новым формам

Минфин утвердил новые формы бухотчетности бюджетных и автономных учреждений. Формы нужно применять начиная с отчетности за 2027 год. Приказ вступит в силу 1 января 2028 года.

Новые формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений утвердил Минфин. Приказ от 01.09.2026 № 130н опубликован на портале правовой информации.

В годовую отчетность войдут баланс учреждения (ф. 0503730), отчет о финансовых результатах (ф. 0503721), отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) и отчет о движении денежных средств (ф. 0503723). Также предусмотрены приложения к балансу и отчету об исполнении плана, пояснительная записка (ф. 0503760) и приложение к ней.

В приложении к пояснительной записке нужно будет раскрывать сведения об исполнении плана, иностранных кредитах, нефинансовых активах, задолженности, финансовых вложениях и заимствованиях. В него также включаются данные об изменении остатков валюты баланса, обязательствах, денежных средствах, вложениях в недвижимость и незавершенное строительство, а также об исполнении судебных решений.

В месячную и квартальную отчетность войдут формы 0503737 и 0503723, отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738), справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) и пояснительная записка (ф. 0503760). Новые формы станут обязательными с отчетности за 2027 год.