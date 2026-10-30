Соцфонд объяснил, когда уход за ребенком до трех лет оправдывает отсутствие дохода

Уход за ребенком до трех лет может быть уважительной причиной отсутствия дохода при назначении единого пособия. Однако для этого необходимо соблюдать несколько условий, в том числе учитывать, кто получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Социальный фонд России разъяснил, в каких случаях уход за ребенком до трех лет признается объективной причиной отсутствия дохода при назначении единого пособия.

Чтобы эту причину учли, родитель должен ухаживать за ребенком не менее 10 месяцев расчетного периода.

При этом действуют следующие правила:

Если пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получает один из родителей , причина нулевого дохода применяется к нему.

Если пособие получает другой родственник , родителю могут засчитать уход за ребенком как причину отсутствия дохода только после прекращения выплаты родственнику.

Если пособие по уходу до 1,5 лет никто не получает, причиной нулевого дохода уход за ребенком может быть признан у одного из родителей.

Например, если пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получает бабушка, а мать не работает, то в период выплаты пособия бабушке мать не сможет обосновать отсутствие дохода уходом за ребенком.

Такая возможность появится у нее только после завершения выплаты пособия бабушке.

При назначении единого пособия Соцфонд учитывает объективные причины отсутствия заработка в расчетном периоде. Уход за ребенком до трех лет может стать одной из таких причин при соблюдении установленных условий.