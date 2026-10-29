Налоги и бюджетные платежи до 30 млн рублей разрешат отправлять через СБП

ЦБ предлагает увеличить максимальную сумму переводов через Систему быстрых платежей для бизнеса до 30 млн рублей. Новые лимиты затронут как расчеты между компаниями, так и платежи в бюджетную систему России.

Банк России вынес на общественное обсуждение проект указания, который предусматривает повышение лимита переводов через СБП для юридических лиц.

Согласно документу, максимальную сумму операции планируется увеличить до 30 млн рублей. Нововведение распространится не только на переводы между компаниями, но и на платежи физических и юридических лиц в бюджетную систему РФ.

В ЦБ считают, что увеличение лимита поможет бизнесу эффективнее организовать операционную деятельность и ускорить оборачиваемость средств. Кроме того, регулятор ожидает, что платежи в бюджет станут удобнее и быстрее как для граждан и компаний, так и для Федерального казначейства.

Повышение лимита переводов через СБП должно упростить расчеты бизнеса и ускорить проведение платежей в бюджет. Замечания и предложения по проекту участники рынка могут направить в Банк России до 12 ноября 2026 года включительно.