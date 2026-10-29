Смартфоны, ввезенные из-за рубежа, могут отключать от связи без регистрации IMEI

Минцифры предлагает обязать россиян регистрировать смартфоны, самостоятельно ввезенные из-за границы. Если не сделать этого в течение двух недель, устройство перестанет работать в российских мобильных сетях.

Минцифры разрабатывает требование об обязательной регистрации IMEI смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. На регистрацию планируют отводить 14 дней, после чего незарегистрированные устройства могут отключать от мобильной связи, сообщает РБК со ссылкой на источники.

IMEI — это уникальный 15-значный идентификатор мобильного устройства, который присваивается ему при производстве.

В Минцифры пояснили, что новые правила могут затронуть россиян, которые купили смартфон за границей и самостоятельно привезли его в Россию, а также покупателей контрафактных устройств.

Зарегистрировать IMEI можно будет через «Госуслуги».

«При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», — сообщили в ведомстве.

При этом смартфоны, которые уже работали в российских мобильных сетях до апреля 2027 года, продолжат функционировать без дополнительной регистрации независимо от способа ввоза.

Для официально ввезенных смартфонов процедура не изменится: их идентификаторы будут автоматически попадать в базу.

Участники рынка предполагают, что новые требования могут привести к уходу до 70% продавцов серого импорта. При этом отдельные модели смартфонов могут подорожать до 40% по сравнению с самыми дешевыми предложениями.

Окончательное решение пока не принято. В Минцифры уточнили, что проект обсуждается в аппарате правительства, поэтому его положения еще могут измениться.