Минфин утвердил новые формы бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений

С отчетности за 2027 год государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения должны будут применять новые формы бухгалтерской отчетности. Соответствующий приказ Минфина вступит в силу 1 января 2028 года.

Минфин утвердил формы годовой, квартальной и месячной бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Соответствующий приказ от 01.09.2026 № 130н зарегистрирован в Минюсте 27 октября 2026 года под № 88912.

Документ устанавливает формы отчетности для бюджетных и автономных учреждений, которые будут применяться при составлении отчетности начиная с 2027 года.

При этом сам приказ вступает в силу 1 января 2028 года. Новые формы утверждены в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса РФ.