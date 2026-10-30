ФНС уточнила три контрольных соотношения для декларации по косвенным налогам

Изменения затронули соотношения 3.3, 3.4 и 3.8. Они помогают выявлять занижение акциза и завышение обеспечительного платежа при импорте товаров из ЕАЭС.

Контрольные соотношения для декларации по НДС и акцизам при ввозе товаров из ЕАЭС скорректированы письмом ФНС от 23.10.2026 № СД-36-3/9323@. Налоговая служба уточнила соотношения 3.3, 3.4 и 3.8.

С помощью этих соотношений инспекторы сопоставляют показатели декларации и документа о предстоящей поставке товаров (ДОПП). Проверка позволяет установить возможное занижение суммы акциза или завышение суммы обеспечительного платежа.

Первоначальные контрольные соотношения ФНС направила письмом от 10.07.2026 № СД-36-3/5952@. Форма, формат и порядок представления декларации утверждены приказом ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.