В России хотят ввести платную проверку для школ и колледжей искусств

Минкультуры начнет выдавать заключения о соответствии школ и колледжей искусств установленным требованиям на платной основе. Согласно законопроекту, за проверку кадров и материально-технической базы организациям придется платить госпошлину в 3 500 рублей.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает госпошлину в размере 3 500 рублей за выдачу Минкультуры заключения о соответствии образовательных организаций в сфере искусств установленным требованиям.

Поправки предлагается внести в статью 333.33 НК. Согласно документу, за предоставление заключения о соответствии организации требованиям к материально-техническому и кадровому обеспечению образовательной деятельности придется платить 3 500 рублей.

Выдавать такие заключения будет Минкультуры. Документ потребуется организациям, которые ведут обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и основным профессиональным образовательным программам в этой сфере.

В пояснительной записке говорится, что инициатива связана с другим законопроектом, который наделяет Минкультуры полномочиями по подготовке таких заключений. Изменения разработаны во исполнение поручений президента по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Авторы документа отмечают, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Одновременно новая пошлина должна обеспечить дополнительные поступления в казну.

По расчетам разработчиков, в России работает более 5,5 тыс. организаций, которым будут выдаваться такие заключения. Прогнозируемые поступления от уплаты госпошлины превысят 19 млн рублей.

Если закон примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2028 года.