Правительство возьмет под контроль инициативные разработки военной техники

Минпромторг и Минобороны в течение трех месяцев подготовят новые правила инициативной разработки и модернизации военной техники. Правом утверждать этот порядок Правительство наделят сразу после официального опубликования нового закона о гособоронзаказе.

29 октября 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении изменения в статью 12 закона «О государственном оборонном заказе».

Согласно проекту, правительство получит право устанавливать порядок организации и проведения инициативных работ по разработке и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники.

В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы для принятия дополнительных мер, направленных на достижение задач военно-технической политики России.

После принятия закона кабмин должен будет утвердить отдельное постановление, которое определит правила организации и проведения таких работ. Подготовкой документа займется Минпромторг совместно с Минобороны и другими государственными заказчиками вооружения.

Постановление правительства об утверждении нового порядка планируют подготовить в течение трех месяцев после официального опубликования закона.

Авторы отмечают, что реализация поправок не потребует дополнительных расходов бюджетной системы и не повлияет на доходы бюджетов. Также, по оценке разработчиков, законопроект не создаст новых обязательных требований для бизнеса и не приведет к негативным социально-экономическим последствиям.

Если документ примут, он вступит в силу со дня официального опубликования. В пояснительной записке указано, что такой срок необходим для оперативного наделения правительства новыми полномочиями и последующей подготовки подзаконных актов.