Ювелирам грозят штрафы за ошибки и задержки при передаче данных в ГИИС ДМДК

Из 22 тысяч зарегистрированных участников ювелирного рынка более половины не отражали свои операции в системе ГИИС ДМДК. Чтобы переломить ситуацию, правительство предложило вписать наказание за неполные и запоздавшие сведения о драгметаллах прямиком в КоАП.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за несвоевременную передачу сведений, а также за неполные или недостоверные данные в государственной системе контроля оборота драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК).

Как указано в пояснительной записке, необходимость поправок связана с масштабными нарушениями, выявленными при работе системы учета драгоценных металлов и камней.

По данным разработчиков законопроекта, было 9 554 случая несвоевременного представления информации в ГИИС ДМДК и 4 581 случай передачи неполных или недостоверных сведений.

Власти также обращают внимание на расхождения между информацией, указанной на бирках и ярлыках ювелирных изделий, и сведениями, внесенными в систему. Кроме того, Федеральная пробирная палата выявляла случаи, когда проданные украшения еще долгое время значились в базе как находящиеся в продаже.

По итогам проверок количество выявленных нарушений выросло с двух случаев в 2023 году до 173 в 2025 году. За первое полугодие 2026 года зафиксировано еще 65 таких нарушений.

Согласно материалам к законопроекту, на конец 2025 года в ГИИС ДМДК состояли на специальном учете более 22 тыс. участников рынка. При этом свыше 12,4 тыс. из них не отражали в системе операции с драгоценными металлами и камнями.

Отдельно отмечается ситуация с ломбардами. По итогам 2025 года 297 организаций оставили в незавершенном статусе более 500 тыс. залоговых билетов на ювелирные изделия. Объем таких операций оценивается примерно в 15 млрд рублей.