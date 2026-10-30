Минэкономразвития утвердило коэффициенты к НДПИ на уголь на IV квартал 2026 года

Для расчета налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля в IV квартале 2026 года установлены новые коэффициенты-дефляторы. Они составят от 1,054 до 1,220 в зависимости от вида угля.

Минэкономразвития утвердило коэффициенты-дефляторы к ставкам НДПИ при добыче угля на IV квартал 2026 года. Соответствующий приказ от 22.10.2026 № 736 зарегистрирован Минюстом 29 октября 2026 года под № 88942.

Установлены следующие значения:

1,220 — для антрацита;

1,054 — для бурого угля;

1,098 — для остальных видов угля, за исключением антрацита, бурого и коксующегося угля.

Коэффициенты используются при расчете НДПИ за соответствующий квартал и учитывают изменение цен на уголь.

Документ принят в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 № 902, которое регулирует порядок определения и официального опубликования коэффициентов-дефляторов к ставкам НДПИ при добыче угля.