Реформа ОКВЭД: почему вы больше не можете сменить основной код заявлением в налоговую. Выпуск № 143 подкаста «Налоговое утро»
После открытия свежей выписки из ЕГРЮЛ, многие предприниматели с удивлением увидели новые основные ОКВЭД.
Государство перешло на двухуровневую систему: заявительные коды (то, что мы указываем сами) и отчетные (то, как посчитал Росстат). У 28% компаний эти данные разошлись.
Главная проблема в том, что отчетный код, попавший в ЕГРЮЛ, нельзя просто «отменить» или поменять через обычное заявление в ФНС. Для корректировки теперь нужно идти в Росстат.
Разбираемся в подкасте, как проверить, не записали ли вашу стройку в оптовую торговлю, и что делать, чтобы вернуть правильный профиль до подачи следующей заявки на субсидию.
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