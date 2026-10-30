«Клерк» обновил «Дневники»: менять пароль, ставить аватар и вести блоги стало намного удобнее
В сервисе «Дневники» на Клерке появилась новая навигация, возможность загружать аватар, менять пароль и быстрее переходить на основной сайт. Также пользователям упростили общение в комментариях и доработали редактор публикаций.
На сайте «Клерка» в сервисе «Дневники» заработала серия обновлений, направленных на улучшение навигации, взаимодействия между пользователями и создание контента.
Сервис получил обновленную навигацию. Кроме того, теперь пользователи могут в один клик перейти на основной сайт Клерка через специальную кнопку рядом с логотипом.
Расширились возможности личного кабинета. В настройках профиля появилась функция установки аватара, а также смены пароля без дополнительных действий через другие разделы сайта.
Удобнее стало общение в комментариях. Если пользователь хочет обратиться к конкретному собеседнику, достаточно кликнуть по его нику — имя автоматически добавится в текст комментария.
Новая механика позволяет быстрее вести обсуждения и не вводить никнеймы вручную при ответе другим участникам.
Изменения коснулись и ленты публикаций. Теперь пользователи могут просматривать больше материалов подряд с помощью кнопки «Загрузить еще» или пользоваться навигацией по страницам.
Также команда «Клерка» доработала редактор публикаций. Авторы смогут удобнее создавать и редактировать посты непосредственно в Дневниках.