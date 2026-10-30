«Клерк» обновил главное меню и упростил доступ к дополнительным сервисам
Команда «Клерка» обновила навигацию на главной странице сайта. Теперь пользователям стало проще находить дополнительные разделы и быстрее переходить к Словарям и правовой системе.
На главной странице «Клерка» появилось небольшое, но полезное обновление навигации.
Ранее часть пользователей не понимала назначение стрелки в меню, а сам элемент занимал лишнее место в интерфейсе. После обновления логика работы стала более понятной и наглядной.
Теперь с помощью раскрывающегося меню можно быстро открыть дополнительные разделы и перейти в нужный сервис без лишних действий.
После обновления пользователи могут быстрее находить Словари и правовую систему прямо с главной страницы Клерка.
Изменение позволит упростить навигацию и повысить удобство работы с сервисами сайта.