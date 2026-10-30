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Налоги, взносы, пошлины
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ФНС объяснила, как оформить налоговую льготу, если в городе закрыли инспекцию

Подать заявление на льготу по имущественным налогам можно без посещения местной инспекции. Для этого доступны личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, почта или любое отделение ФНС.

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Граждане могут оформить льготу по имущественным налогам, даже если налоговую инспекцию по месту жительства закрыли. Обращаться именно в местное отделение ФНС необязательно, пояснили налоговики в своем Telegram-чате.

В службу обратился гражданин, который хотел узнать, куда подавать документы на льготу после сокращения налоговой инспекции в его городе.

В ФНС назвали четыре способа подачи заявления:

  • Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

  • Через МФЦ «Мои документы».

  • По почте России — отправив заполненное заявление в налоговый орган письмом с описью вложения.

  • Лично в любой налоговой инспекции — независимо от места жительства гражданина или регистрации объекта имущества.

Таким образом, закрытие местной инспекции не препятствует оформлению льготы по имущественным налогам.

Форма заявления и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

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