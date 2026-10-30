ФНС объяснила, как оформить налоговую льготу, если в городе закрыли инспекцию

Подать заявление на льготу по имущественным налогам можно без посещения местной инспекции. Для этого доступны личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, почта или любое отделение ФНС.

Граждане могут оформить льготу по имущественным налогам, даже если налоговую инспекцию по месту жительства закрыли. Обращаться именно в местное отделение ФНС необязательно, пояснили налоговики в своем Telegram-чате.

В службу обратился гражданин, который хотел узнать, куда подавать документы на льготу после сокращения налоговой инспекции в его городе.

В ФНС назвали четыре способа подачи заявления:

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Через МФЦ «Мои документы».

По почте России — отправив заполненное заявление в налоговый орган письмом с описью вложения.

Лично в любой налоговой инспекции — независимо от места жительства гражданина или регистрации объекта имущества.

Таким образом, закрытие местной инспекции не препятствует оформлению льготы по имущественным налогам.

Форма заявления и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.