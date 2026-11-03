Российские компании могут не платить налог на прибыль с услуг турецких экспедиторов

Если турецкая компания оказывает транспортно-экспедиционные услуги за пределами России, их стоимость может не облагаться налогом на прибыль у источника выплаты в РФ. Однако для международных перевозок действуют отдельные правила, а право на льготную ставку необходимо подтвердить документами.

Российская организация не обязана удерживать налог на прибыль при оплате самостоятельных транспортно-экспедиционных услуг турецкой компании, если они фактически оказаны в Турции и не подпадают под специальные положения НК РФ. Об этом рассказала эксперт «Клерка» Алевтина Абызова.

За консультацией обратилась компания, которая заключила договор с турецким экспедитором. Исполнитель оказывает услуги по хранению грузов, таможенному и документальному оформлению, погрузке и другим операциям на территории Турции.

Организация хотела выяснить, нужно ли удерживать налог на прибыль при перечислении денег иностранному контрагенту и какие документы необходимы для применения соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Алевтина Абызова «Если указанные услуги являются самостоятельными услугами, фактически оказываются в Турции и не подпадают под специальные положения ст. 309 НК РФ, их стоимость не облагается российским налогом на прибыль у источника выплаты»

Основание — п. 2 ст. 309 НК РФ, согласно которому доходы иностранной организации от оказания услуг за пределами России по общему правилу не облагаются налогом у источника выплаты, если не действуют специальные исключения.

Однако если в договор включена стоимость международной перевозки, необходимо учитывать положения ст. 8 СИДН между Россией и Турцией от 15.12.1997.

Для разных видов транспорта предусмотрены следующие условия:

Морские перевозки — российский налог уменьшается на 50%. При внутренней ставке 10% эффективная ставка составляет 5% .

Воздушные и автомобильные перевозки — прибыль при соблюдении условий соглашения облагается только в государстве резидентства соответствующего предприятия.

При этом применение этих положений зависит от характера дохода и того, кто фактически осуществляет перевозку.

Алевтина Абызова «Необходимость выделения собственного вознаграждения экспедитора зависит от договорной модели»

Если турецкая компания самостоятельно выполняет международную перевозку, необходимо проверить возможность применения ст. 8 соглашения между Россией и Турцией.

Если же экспедитор привлекает стороннего перевозчика, следует установить его роль в договоре и определить правовую природу получаемого дохода.

Для применения положений СИДН имеют значение подтверждение налогового резидентства иностранной компании и фактического права на доход в соответствии со ст. 312 НК РФ.

При этом такие документы не требуются автоматически для каждой выплаты иностранной организации. Если доход изначально не облагается налогом у источника в России по ст. 309 НК РФ, применять международное соглашение для освобождения от налога может не потребоваться.

Отсутствие документов, подтверждающих право на льготу по СИДН, может стать основанием для претензий налоговой инспекции и отказа в применении пониженной ставки.

Таким образом, при оплате международной перевозки через иностранного экспедитора налоговые последствия зависят от условий договора, состава услуг, фактического перевозчика и документального подтверждения права на применение СИДН.