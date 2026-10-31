🚂 Компании стали чаще отправлять сотрудников в командировки на поездах из-за закрытия аэропортов

Доля железнодорожного транспорта в корпоративных поездках выросла с 29% в 2021 году до 40% в 2026-м. Компании чаще выбирают поезда из-за риска отмены и переноса авиарейсов, а сотрудники стали реже ездить в однодневные командировки.

Российские компании стали чаще отправлять сотрудников в командировки на поездах. В 2026 году доля железнодорожного транспорта в структуре корпоративных билетов достигла 40% против 29% в 2021 году. Об этом 30 октября рассказал генеральный директор Smartway Travel Group Максим Яремко на конференции по командировкам.

По его словам, 2026 год стал одним из самых сложных для организации деловых поездок за последние пять лет. Компании ограничивают бюджеты на командировки, а закрытия аэропортов и переносы рейсов заставляют работодателей менять маршруты сотрудников.

«Мы посмотрели статистику и не можем сказать, что люди стали меньше ездить в командировки. Это по цифрам сказать невозможно, но поменялось то, как люди ездят в командировки, поменялось то, как командировки организовываются», — отметил Яремко.

Особенно заметен рост популярности поездов на направлениях, где высок риск закрытия аэропортов и есть удобное железнодорожное сообщение. В качестве примеров Яремко привел маршруты Москва — Санкт-Петербург и Москва — Самара.

Поезда стали чаще использовать и для доставки сотрудников на вахту. Если в 2022 году на железнодорожный транспорт приходилось менее половины таких поездок, то сейчас его доля превышает 50%.

Изменилась и продолжительность командировок. Сотрудники стали реже отправляться в однодневные поездки, когда утром прилетают на встречу, а вечером возвращаются домой. Также сократилось количество командировок на одну-две ночи. При этом доля длительных поездок увеличилась.

Компании стараются планировать командировки так, чтобы сотрудники успели решить все рабочие вопросы за одну поездку и не зависели от возможных изменений расписания.

Еще одна проблема — рост количества отмен и обменов авиабилетов. По словам Яремко, раньше изменения вносились примерно в каждый десятый билет, а сейчас ситуация существенно изменилась.

«Сейчас мы видим, что каждый шестой авиабилет в командировках меняют или отменяют. И это, еще раз скажу, с учетом вахтовых перевозок. Если просто взять классические командировки, а особенно направления в Центральной России, то там эта доля увеличивается до одного билета из четырех», — рассказал глава Smartway Travel Group.

Таким образом, в классических командировках по отдельным направлениям меняют или отменяют до 25% авиабилетов.

Из-за этого компаниям приходится быстрее перестраивать маршруты, решать проблемы с пересадками и организовывать альтернативные варианты поездок.

По словам Яремко, изменение условий на рынке делового туризма заставляет сервисы для организации командировок развивать автоматизацию отмен и переносов, заключать прямые договоры с отелями и совершенствовать инфраструктуру поддержки клиентов.