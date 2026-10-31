Минфин не планирует предоставлять «Яндексу» налоговые льготы по аналогии с Wildberries и Ozon

Минфин не рассматривает вопрос о распространении на «Яндекс» налоговых льгот по аналогии с Wildberries и Ozon. В ведомстве сейчас нет соответствующих предложений на рассмотрении.

Минфин России не прорабатывает предоставление «Яндексу» налоговых льгот по аналогии с Wildberries и Ozon. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможных льготах для компании.

Ранее инфраструктура «Яндекса» пострадала в результате нескольких атак беспилотников.

11 октября 2026 года компания полностью остановила работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки БПЛА.

До этого, 9 октября, при атаке беспилотников была повреждена часть инфраструктуры дата-центра в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя.

Кроме того, после атаки БПЛА в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. При этом Сазанов не уточнил, могут ли предложения о налоговой поддержке «Яндекса» рассматриваться на уровне правительства.