Платежные агенты начали требовать от экспортеров вернуть деньги за старые переводы

Под угрозой компании, которые с 2022 года получали оплату через посредников, но отгружали товар иностранному покупателю без трехсторонних актов. Перечисленные суммы могут потребовать вернуть с процентами как неосновательное обогащение.

Платежные агенты начали уступать коллекторам права требования к экспортерам по старым переводам, сообщил старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Юрий Колесников. Риск возникает, если деньги поступили от технической компании, а товар получил иностранный покупатель и документальной связи между платежом и поставкой нет.

Выставленный счет могут признать разовой сделкой поставки даже без отдельного договора. Если экспортер не докажет передачу товара плательщику или указанному им получателю, суд может взыскать перевод как неосновательное обогащение. Общий срок исковой давности составляет три года.

«Самое главное правило для бизнеса в такой ситуации — ничего не платить и не подписывать по первому требованию», — предупредил глава юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков.

Акт сверки или письменное признание долга могут прервать течение срока давности, после чего три года начнут отсчитываться заново.

Экспортерам рекомендуют сопоставить платежные поручения, накладные, экспортные декларации, складские журналы, сведения о перевозчике и переписку с агентом. Особенно уязвимы компании, у которых товар забирал транспорт покупателя, вывоз проходил через страны ЕАЭС, а договоренности сохранились только в мессенджерах.