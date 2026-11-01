На стройках дата-центров Google и Microsoft выявили опасные условия труда

Рабочие на строительстве дата-центров американских технологических компаний в Европе пожаловались на переработки без доплат и антисанитарию. На объектах также зафиксированы смертельные случаи, травмы и заражения туберкулезом.

На строительстве дата-центров Google и Microsoft в Европе выявили многочисленные нарушения условий труда. Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и журналистского объединения Investigate Europe.

Журналисты изучили условия работы на объектах в Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

На строительстве объекта Google в Бельгии рабочий получил ожоги 12% поверхности тела во время проверки электропроводки.

В Великобритании на строительстве центров обработки данных зафиксировали два смертельных случая. Один из них произошел на площадке подстанции для дата-центра Microsoft.

В Швеции сотрудники ирландского субподрядчика BenBau, участвующего в строительстве кластера дата-центров Microsoft, пожаловались на антисанитарию, отсутствие отопления зимой и неисправную вентиляцию в местах проживания.

В феврале у одного из работников из Румынии обнаружили туберкулез. Впоследствии заболевание выявили и у его коллег. По информации журналистов, компания не приняла необходимых санитарных мер.

Кроме того, более 30 рабочих пожаловались на продолжительность рабочей недели от 50 до 60 часов без оплаты сверхурочной работы.

С 2021 года власти Швеции начали 50 разбирательств в отношении Microsoft и ряда ирландских подрядчиков для проверки возможных нарушений условий труда.

Представитель профсоюзного объединения Unite the Union Джеймс Маккейб заявил, что подобные нарушения встречаются на строительных объектах по всей Европе. При этом профсоюзам регулярно отказывают в доступе на площадки.

В Google сообщили, что кодекс поведения поставщиков и условия контрактов обязывают подрядчиков соблюдать местное трудовое законодательство и обеспечивать безопасные условия работы.

В Microsoft также заявили, что предъявляют подрядчикам требования по охране труда, условиям работы, свободе объединения работников и праву на коллективные переговоры.