Россиянам посоветовали сохранять переписки с Claude из-за блокировок аккаунтов

Пользователям нейросети Claude рекомендуют регулярно сохранять историю переписок и файлы проектов вне сервиса. При блокировке аккаунта можно потерять доступ не только к платной подписке, но и к рабочим материалам.

Российским пользователям Claude рекомендуют регулярно создавать резервные копии переписок и хранить рабочие файлы отдельно от аккаунта. Это позволит сохранить данные в случае блокировки доступа к сервису, сообщили ТАСС в финтех-сервисе «Плати по всему миру».

По информации компании, с начала октября 2026 года пользователи из России регулярно жалуются на блокировки аккаунтов Claude.

«При блокировке человек теряет не только подписку, но и все, что накопил в аккаунте: переписки, инструкции, файлы проектов. Поэтому резервная копия сегодня важнее тарифа», — отметили в компании.

Чтобы сохранить историю переписок, необходимо открыть Claude на компьютере и перейти в раздел Settings → Privacy → Export data.

После запроса архив отправят на электронную почту пользователя. Ссылка для скачивания действует ограниченное время, поэтому специалисты рекомендуют загрузить файл сразу после получения письма.

При этом инструкции, документы и другие материалы проектов лучше дополнительно сохранять на компьютере или в облачном хранилище.

Отдельное внимание эксперты советуют уделить безопасности аккаунта и способу оплаты подписки.

«Не менее важно, чтобы аккаунт был зарегистрирован на вас, а подписка — оплачена с вашей карты. Купленный аккаунт или общий доступ у продавца — это чужой аккаунт: его могут заблокировать вместе с остальными, а переписка доступна продавцу», — предупредили в сервисе.

В компании также рекомендуют избегать покупки готовых аккаунтов у случайных продавцов и оплаты подписок чужими картами. Такие способы могут создавать дополнительные риски для сохранности денег и персональных данных.

При выборе посредника для оплаты зарубежных сервисов специалисты советуют обращать внимание на прозрачность условий и наличие технической поддержки.