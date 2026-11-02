Маркетплейсы и поисковики начнут помечать сделанные нейросетями тексты и картинки с 1 марта 2027 года

Госдума вводит обязательную маркировку ИИ-контента для соцсетей, мессенджеров, поисковиков и маркетплейсов, чтобы защитить пользователей от манипуляций и введения в заблуждение.

Крупные интернет-площадки должны будут обеспечить техническую возможность маркировки контента, созданного с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

К таким площадкам закон относит сайты, информационные системы и программы, где может размещаться реклама для российских потребителей. Еще один критерий — более 500 тыс. пользователей из России в сутки.

«Введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, — это необходимый шаг для защиты граждан от манипуляций и введения в заблуждение», — заявил Антон Немкин.

Правила обязательны для всех платформ вне зависимости от их масштаба и международного охвата.

Механизм маркировки должен быть понятен пользователям. Площадки не должны допускать, чтобы отметка об использовании ИИ терялась или становилась незаметной для аудитории.