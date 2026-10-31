ФНС может заподозрить подмену трудовых отношений из-за корпоративной почты самозанятого

Регулярные выплаты одинаковых сумм, корпоративная почта и работа по графику компании могут указывать на подмену трудовых отношений с самозанятым. Работодателю грозят доначисление НДФЛ и страховых взносов за три года, штрафы и пени.

ФНС может признать отношения компании с самозанятым трудовыми, если исполнитель фактически работает как штатный сотрудник. Об этом рассказала руководитель юридического направления RealtyCalendar Татьяна Чумикова.

По словам эксперта, налоговую могут насторожить регулярные выплаты одинаковых сумм, перечисление денег в дни зарплаты сотрудников и отсутствие у самозанятого других заказчиков.

Среди других признаков — корпоративная почта и телефон, визитка с должностью, упоминание исполнителя на сайте компании в разделе «Наша команда», а также использование одного IP-адреса со штатными работниками.

«Работать с одним и тем же самозанятым и ежемесячно перечислять ему примерно одинаковые суммы возможно, если соблюдать правила и не допускать присутствия признаков трудовых отношений», — пояснила Чумикова.

Снизить риски помогает наличие у самозанятого других заказчиков или официальной работы в другой организации.

При этом договор не должен предусматривать фиксированный график, рабочее место, подчинение внутренним правилам компании и оплату независимо от результата. Предоставление оборудования заказчиком и постоянный контроль работы через регулярные отчеты также повышают риск переквалификации.

Кроме того, нельзя применять НПД к выплатам бывшему сотруднику, если с момента его увольнения прошло менее двух лет.

Если отношения признают трудовыми, компании грозят штрафы за нарушение трудового законодательства и отчетности перед СФР, а также доначисление НДФЛ и страховых взносов за три предыдущих года с пенями и штрафами.

Чумикова рекомендует привязывать оплату к конкретному результату или объему работ. Самозанятый должен самостоятельно определять время и место выполнения задач, если характер услуги не требует иного.