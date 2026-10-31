Госдолг Москвы сократился на 5%, а кредитный рейтинг остался максимальным

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом. С начала 2026 года госдолг столицы сократился на 5%, а долговая нагрузка остается низкой.

Рейтинговое агентство АКРА сохранило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU). Прогноз по рейтингу — «стабильный», сообщили ТАСС в столичном департаменте финансов.

При оценке эксперты учитывали экономический потенциал города, долговую нагрузку, эффективность бюджета и запас ликвидности.

По информации департамента, с начала 2026 года государственный долг Москвы сократился на 5%. При этом процентные расходы остаются незначительными, а баланс текущих операций ежегодно складывается с профицитом.

«Соотношение собственных доходов и расходов бюджета за последние пять лет позволяет сделать вывод о том, что у Москвы достаточно средств для покрытия текущих трат», — отметили в департаменте.

В 2025 году почти 98% доходов столичного бюджета обеспечили налоговые и неналоговые поступления. Это позволяет городу самостоятельно финансировать капитальные расходы, в том числе на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Эксперты АКРА также отметили, что в Москве проживает около 9% населения России, при этом столица занимает первое место в стране по объему совокупного валового регионального продукта. Дополнительными факторами стали диверсифицированная доходная база бюджета и стабильно низкая безработица.

Агентство присвоило максимальную оценку бюджетному профилю столицы и уровню ликвидности. Риски рефинансирования текущих долговых обязательств, по оценке АКРА, отсутствуют.

Кроме того, рейтинг AAA(RU) подтвержден для государственных облигаций Москвы 74-го выпуска, находящихся в обращении. Срок их погашения — 18 мая 2028 года.