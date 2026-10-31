95% поставщиков не могут оперативно подтвердить выбросы углекислого газа

Российский бизнес столкнулся с системным барьером при внедрении ESG-стандартов. Большинство крупных компаний до сих пор собирают экоотчетность вручную через таблицы Excel, а жесткие требования к контрагентам предъявляют единицы.

Проверенные цифровые данные об углеродном следе без задержек могут предоставить менее 5% поставщиков у 11 из 14 опрошенных компаний, выяснили НИФИ Минфина России и Лига зеленых брендов. Шесть участников при нехватке сведений используют среднеотраслевые коэффициенты, три не рассчитывают выбросы, две не запрашивают данные. Только одна компания требует их предоставления под угрозой отказа от сотрудничества.

Половина респондентов собирает информацию через анкеты в Excel или Word и хранит ее на локальных дисках либо в электронной почте. Скан-копии сертификатов и писем, которые приходится проверять вручную, получают 13 из 14 компаний. Данные конкретных производственных площадок собирают четыре участника, а показатели по отдельным товарам — три. Об этом пишет «Коммерсант».

Документы с открытыми базами сверяют восемь компаний. Выборочные проверки 5–10% поставщиков проводят пять участников, выездные ESG-аудиты — три, независимую сертификацию требуют две. Девять компаний не устанавливают для контрагентов количественные цели по снижению выбросов или доле экологичных материалов.

Низкую цифровую зрелость поставщиков назвали барьером семь респондентов, отсутствие требований клиентов и регулятора — шесть. К обязательному раскрытию данных о цепочках поставок системно готовятся четыре компании, семь пока следят за регулированием. Передавать сведения для пилотного проекта цифрового паспорта продукта готовы только три участника.