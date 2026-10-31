Мошенники начали предлагать россиянам переводить цифровые рубли на «безопасные счета»

Мошенники используют схему с «безопасными счетами» для хищения цифровых рублей. Россиянам предлагают перевести накопления якобы для защиты денег от кражи.

Злоумышленники могут пытаться похитить цифровые рубли с помощью уже известных мошеннических схем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

В частности, аферисты предлагают гражданам перевести цифровые рубли на специальные «безопасные счета», чтобы якобы защитить сбережения.

«Мошенники также могут пытаться похитить цифровые рубли. Для этого они могут использовать известные легенды, например, с так называемыми специальными "безопасными счетами"», — рассказали в ЦБ.

В действительности предложение перевести накопления на такой счет используется злоумышленниками как предлог для хищения средств.