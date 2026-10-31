ЦБ взял под контроль наличку: кого заставят объяснять происхождение крупных сумм

Источник денег придется подтверждать до зачисления, — такие рекомендации выпустил ЦБ. дополнительные проверки ждут физлиц при операциях от 5 млн рублей, а бизнес — при резких отклонениях от стандартных оборотов по счету.

Банк России выпустил новые методические рекомендации по проверке клиентов при внесении наличных на счета. Документ касается индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также в отдельных случаях физических лиц.

Регулятор рекомендовал банкам уделять повышенное внимание операциям, связанным с внесением наличных рублей и иностранной валюты на счет, а также покупке за эти средства инвестиционных драгоценных металлов.

При выявлении таких операций кредитным организациям советуют заранее проверять финансовое положение клиента, выяснять происхождение денежных средств и запрашивать подтверждающие документы в объеме, соразмерном сумме операции.

Кроме того, банкам рекомендуют сопоставлять операции с заявленными целями деятельности клиента и контролировать объем вносимых средств, в том числе при использовании банкоматов и других устройств самообслуживания.

Для компаний и предпринимателей, деятельность которых напрямую связана с наличными расчетами, предусмотрены исключения. Однако дополнительные проверки могут понадобиться, если объем зачислений резко увеличился или значительно превышает обычный оборот по счету.

Отдельное внимание ЦБ рекомендует уделять признакам обхода антиотмывочного законодательства, в частности дроблению крупных сумм на несколько операций. В таких случаях банкам предлагают рассматривать операции как подозрительные, повышать уровень риска клиента или отказывать в проведении операций.

Новые подходы распространяются и на физлиц, если сумма разовой операции либо совокупный объем подобных операций за месяц достигает 5 млн рублей и более.

При внесении крупных сумм наличных банкам рекомендуют проверять источник средств и запрашивать подтверждающие документы до совершения операции.