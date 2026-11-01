ФНС проверит аннулированные чеки самозанятых на сокрытие доходов

ФНС тестирует скоринговую модель для выявления самозанятых, которые аннулируют чеки ради неуплаты налогов. Однако под подозрение могут попасть и добросовестные плательщики НПД, предупредили эксперты.

ФНС апробирует скоринговую модель для выявления случаев сокрытия доходов самозанятыми. Один из возможных признаков нарушения — систематическое аннулирование чеков после получения оплаты.

Руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов пояснил ТАСС, что некоторые исполнители формируют чек в приложении «Мой налог», а после получения денег отменяют его, чтобы не платить налог на профессиональный доход.

Однако само по себе аннулирование чека не считается нарушением. Самозанятый может отменить его из-за ошибки в сумме, неверных данных заказчика или возврата денег за отмененный заказ.

«Если самозанятый исправил ошибку в чеке и сформировал новый, это нормальная процедура. Если вернул оплату за отмененный заказ — тоже», — отметил Литвинов.

По его словам, аннулирование также может происходить по инициативе банка или платформы, а не самого исполнителя.

Эксперт считает, что скоринговая модель должна учитывать причину отмены чека, движение денег, наличие возврата и формирование нового документа.

«Отдельное аннулирование не должно считаться достаточным основанием для вывода о нарушении», — подчеркнул Литвинов.

При этом автоматическое выявление подозрительных операций не должно приводить к санкциям без дополнительной проверки. Самозанятым необходимо предоставить возможность объяснить причины аннулирования чеков до принятия решения о нарушении.