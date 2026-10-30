ФНС доначислила налоги: как оспорить суммы до вынесения решения

12 ноября 2026 года АБ «Юрлов и Партнёры» проведет бесплатный вебинар о подготовке возражений на акт выездной налоговой проверки. Участникам объяснят, как выявить ошибки инспекции, соблюсти сроки и аргументированно оспорить доначисления.

Акт выездной налоговой проверки еще не означает, что компании придется уплатить все указанные в нем суммы. До вынесения решения налогового органа организация вправе представить возражения и попытаться добиться пересмотра выводов инспекции.

12 ноября с 16:00 до 17:30 мск на бесплатном онлайн-вебинаре «Правовые тонкости коммуникаций с налоговой» разберут, как правильно воспользоваться этим правом.

В программе: Какие ошибки налоговой искать в акте выездной проверки;

Как рассчитать сроки подачи возражений и что делать при их пропуске;

Как подготовить правовую аргументацию, встречные расчеты и доказательства;

Когда подавать возражения по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля;

Как вести себя при рассмотрении материалов проверки.

Спикер — Сергей Жидков, старший юрист АБ «Юрлов и Партнёры» с 15-летним юридическим стажем, специалист по налоговому и корпоративному праву.

После выступления участники смогут задать вопросы. Конкретную ситуацию или акт налоговой проверки можно описать при регистрации, чтобы эксперт заранее подготовил рекомендации.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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